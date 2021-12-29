لعام أفضل.. أشياء يجب على مواليد الأبراج فعلها في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

مع اقترابنا من توديع عام 2021 واستقبال 2022، يترقب المهتمون بعالم الأبراج معرفة حظوظهم في العام الجديد.

وهناك بعض الأشياء التي يجب على مواليد الأبراج فعلها لعام أفضل، نستعرضها لكم وفقا لموقع "timesofindia":

- الحمل:

دع الماضي ولا تجعل أخطائك تمنعك من المضي قدمًا، وعليك التحلي بالصبر والرضا.

- الثور:

يجب على مواليده التخلي عن مخاوفهم وشكوكهم، للتحرر من قيودهم، وذلك عن طريق تجربة أشياء جديدة.

- الجوزاء:

ينصح أصحاب هذا البرج بتناول الأطعمة الغذائية المفيدة والحفاظ على نمط حياة صحي من خلال ممارسة الرياضة بانتظام.

- السرطان:

يجب على مولود السرطان تنمية مهاراته وقدراته، لكي يتمكن من الحصول على المزيد من الفرص.

- الجوزاء:

يوصي مواليد الجوزاء بالتحلي بالصبر والهدوء، حتى يستطيعوا تحقيق أهدافهم وأحلامهم.

- العذراء:

يجب على مواليده تجنب الأشخاص اللذين يريدون الوقوع بك وإحباطك، وقضاء وقت مع أصدقائك المقربين.

- الميزان:

من الضروري وضع قائمة بالأشياء التي تحتاج إلى إنجازها في العام الجديد، وتجنب إهدار الوقت في القيام بأشياء بلا فائدة، حقق أقصى استفادة من هذا العام لأنه سيكون مختلفًا عن الأعوام الماضية.

- العقرب:

يجب تجنب الأصدقاء وأفراد الأسرة السامين بأي ثمن، هؤلاء هم الأشخاص الذين يحاولون دائما إحباطك.

- القوس:

ينصح مواليد القوس هذا العام بالانتباه إلى أموالهم بشكل أفضل، ووضع خطة للادخار، فضلا عن ذلك، عدم التبذير في شراء أشياء لا فائدة لها.

- الجدي:

لا تقضي الكثير من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي، ركز على إنجاز مهام عملك، لتحقيق أهدافك التي طالما انتظارتها منذ فترة.

- الدلو:

يجب على مولود هذا البرج أخذ قسطا من الراحة، وتجربة شيئًا جديدًا، لتغيير روتينك اليومي، وللحصول على أفكار جديدة لتحقيق طموحاتك.

- الحوت:

لا تضيع فرصة قضاء وقت ممتع مع أحبائك، عليك اغتنام الفرصة لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتك وأحبائك قبل الانشغال في وظيفتك.