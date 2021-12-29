خبيرة تغذية تقدم أفضل 10 أطعمة لمرضى السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب : أحمد الدخاخني

عند تناول مرضى السكري السعرات الحرارية بشكل مفرط فإنه يؤدي إلى ارتفاع مستوى سكر الدم، واستمرار هذا الارتفاع دون فحص يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل الإصابة بأمراض القلب والكبد والأعصاب.

ورغم أنه لا يوجد علاج نهائي للتخلص من مرض السكري حتى الآن، إلا إن النظام الغذائي وتناول الأطعمة الآمنة والمفيدة يساهمان على حماية مرضى السكري من المضاعفات.

نصائح غذائية لمرضى السكري

تقدم الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، النصائح الغذائية التي تحمي مرضى السكري من المخاطر الناتجة عن هذا المرض، كما يلي:

1 - تناول النشويات الصحية مثل العيش البلدي والأرز وقمح البليلة والفريك والبقول.

2- تناول السلطة مع كل وجبة لأنها غنية بالألياف وتساعد على ضبط السكر.

3- تجنب القلى والتحمير ويفضل السلق والشواء في الفرن.

4- تجنب المشروبات عالية السكر والوجبات السريعة والحلويات.

أفضل 10 أطعمة لمرضى السكري

تستعرض الدكتورة جيهان بعض الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في السيطرة على مرض السكر، حيث تتميز باحتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة لمرضى السكر مثل:

1- البقول:

فهي تتميز بمحتواها المرتفع من الألياف ومصادر جيدة للماغنسيوم والبوتاسيوم.

2- الحبوب الكاملة:

تتميز باحتوائها على الماغنسيوم والكروميوم والألياف والبوتاسيوم.

3- الخضروات الورقية الداكنة:

تتميز بأنها منخفضة السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

4- البطاطا الحلوة:

فهي منخفضة في المؤشر السكرى (الجلايسمى).

5- اللبن والزبادي:

تتميز بمحتواها من الكالسيوم وفيتامين د.

6- الحمضيات:

تتميز بمحتواها من الألياف الذائبة وفيتامين ج (c).

7- المكسرات:

تحتوى على الدهون الصحية وتساعد على خفض الشهية.

8- الأسماك:

مثل السلمون لأنها تتميز بارتفاع محتواها من الأوميجا-٣.

9- الطماطم:

تتميز بمحتواها من العناصر الغذائية الضرورية مثل الحديد، فيتامين ج، فيتامين هـ.

10- التوت والفراولة:

تتميز بمحتواها من مضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف.