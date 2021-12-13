الجمهور يلقي على محمد رمضان ساعات باهظة الثمن.. أسعار ساعات أدويمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –سيد متولي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للفنان محمد رمضان، أثناء حفله ‏الغنائي الأول في العاصمة العراقية بغداد، والذي أحياه الجمعة الماضية.

ويبين أحد الفيديوهات أن الجمهور يلقي لرمضان العديد من الساعات والهدايا الثمينة، ليعلق ممازحا جمهوره: "كفاية ما تبسطهاش أكتر من كده"، في إشارة إلى جملة الفنانة الراحل، عبد السلام النابلسي، وفقا.

كما علق محمد رمضان على غمره بالساعات الثمينة قائلا: "عندما كنت صغيرا كان يتم حذفي بالحجارة، أما الآن فيتم حذفي بساعات أوديمار".

وفي إطار ذلك يستعرض الخليج 365 أسعار ساعات أوديمار، وفقا لموقع FARFETCH

Audemars Piguet

ساعة 'رويال أوك أولترا ثين' كلاسيكية 39 ملم، سعرها 251 دولار ما يعادل 3943 جنيها مصريا.

ساعة 'رويال أوك سكيليتون' 40 ملم

متعدد الألوان ، ذهب عيار 18 وألماس، وجه مستدير، حركة ميكانيكية أوتوماتيكية، سوار بسلسلة قابلة للتعديل، إبزيم بالكبس، حافة مرصعة بالألماس، سعرها 594 دولار ما يعادل 9331 جنيها مصريا.

MAD Paris

ساعة 'رويال أوك' كلاسيكية ومخصصة 41 ملم x 1017 ALYX 9SM

ساعة 'رويال أوك' كلاسيكية ومخصصة 41 ملم x 1017 ALYX 9SM، وجه مستدير، حركة أوتوماتيكية، سوار سلسلة قابل للتعديل، غلق بعروة معدنية، عقارب عريضة، زر ضبط باللف، غطاء خلفي هيكلي، مؤشر التاريخ، سعرها 286 دولار ما يعادل 4493 جنيها مصريا.

South Lane ساعة ديفيوز

ساعة ديفيوز سوداء من تصميم ساوث لين باستخدام الجلد اللين والفولاذ المقاوم للصدأ، هذا المنتج يناسب الجنسين، سعرها 577 دولار ما يعادل 9087 جنيها مصريا.

MAD Paris

ساعة 'ريتشارد ميل RM67-01' كلاسيكية مخصصة، أسود

ذهب أبيض عيار 18 مطلي بالروديوم الأسود، سعرها 709 دولار ما يعادل 11166 جنيها.