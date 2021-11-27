من الأجمل؟.. أبرز إطلالات نجمات الفن في افتتاح القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

اعتادت نجمات الفن على الظهور بإطلالات جذابة ومتنوعة خلال حضورهن على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43.

ونستعرض لكم أبرز إطلالات نجمات الفن في افتتاح المهرجان الذي بدأ مساء اليوم الجمعة، خلال الألبوم المرفق بالأعلى، والسطور التالية:

بوسي شلبي:

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي مرتدية فستان أحمر لامع، بقصة الكب، وبتطريز مميز على منطقة الخصر، أعطت للفستان تميزًا، كما نسقت معه "فرير" باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجًا قويًا يرتكز على لون أحمر الشفاه الأحمر الصارخ، ورسمة العينين الجريئة، بينما اختارت تسريحة الشعر المنسدل.

نسرين طافش:

وتألقت الفنانة نسرين طافش بإطلالة أنيقة بفستان من القماش المخملي باللون الأزرق، بقصة الأوف شولدر، مزينة الإطلالة بلمسات من المجوهرات الفخمة والمميزة، واعتمدت تسريحة الشعر المموج المنسدل على الكتف، بينما اختارت مكياجًا بألوان محايدة.

فيفي عبده:

وطلت الفنانة فيفي عبده بفستان منفوش باللون الأسود للامع، مصنوع بقماش الدانتيل، يأتي بقصة الميدي، ونسقت معه شال باللون البينك.

واعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

نور:

وأطلت الفنانة نور بفستان طويل باللون الأسود، بصيحة الاوان شولدر، مصنوع من قماش القطيفة، تميز قصته بكرانيش وبليسيه من الجانب، ونسقت معه كلاتش أسود، واعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً.

مريم الخشت:

وارتدت الفنانة مريم الخشت فستان طويل باللون البيبي بلو، الأوف شولدر، مصنوع من قماش الدانتيل، تميز قصته طبقات كرانيش متعددة، ونسقت معه كلاتش وتالون بكعب عال باللون الفضي، واعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً.

نسرين أمين:

كما ارتدت الفنانة نسرين أمين فستانا طويلا باللون البستاج، بقصة الكب، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة، وخاتم.

درة:

وأطلت الفنانة درة بفستان طويل باللون الأسود اللامع، بصيحة الكب، والأكمام المنفصلة، مزود باكستنشن من الخلف ونسقت معه كلاتش باللون الأسود، واعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

رشا مهدي:

وظهرت الفنانة رشا مهدي بفستان طويل منفوش باللونين الأسود والذهبي بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

عبير صبري:

وارتدت الفنانة عبير صبري بفستان طويل باللون الفيروزي بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الذهبي، وارتدت مجوهرات مكونة من أسورة، وخاتم.

ريا أبي راشد:

وظهرت الإعلامية ريا مرتدية فستان باللون الجنزاري، مزود باسكتنشن من قماش الستان والريش، وبفتحة بطول الساق.

داليا البحيري:

وأطلت الفنانة داليا البحيري بفستان طويل باللون الأسود، بصيحة الأكمام، وبه حزام لامع من عند الخصر، مزود بياقة لامعة، مصنوع من قماش الستان، ونسقت معه كلاتش باللون الأسود، واعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

دينا فؤاد:

وارتدت الفنانة دينا فؤاد فستان كويل باللون الزيتي بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي، وارتدت مجوهرات مكونة من أسورة، وحلق.

نادية الجندي:

وظهرت الفنانة نادية الجندي، مرتدية فستان موف بصيحة الكتف الواحد "وان شولدر"، طغى عليه التطريزات، إضافة إلى "شراشيب"، منسقة مع الإطلالة كلاتش فضي، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل المموج، ومكياجًا بألوان محايدة.

لقاء الخميسي:

وظهرت الفنانة لقاء الخميسي مرتدية فستانًا باللون الأسود، بقصة مميزة للأكتاف، وبحزام ذهبي ذهبي على منطقة الخصر أعطى للإطلالة جمالًا وتميزًا، ونسقت معها كلاش باللونين الذهبي والأسود، واختارت تسريحة الشعر النعام المنسدل، كما اعتمدت مكياجًا هادئًا.

تارا عماد:

وأطلت الفنانة تارا عماد بجامبسوت باللون الأسود، مصنوع من قماش القطيفة، بفتحة حرف الv من عند الصدر، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفرعاً لأعلى بقصة الضفيرة.

ريهام عبد الغفور:

وارتدت الفنانة ريهام عبد الغفور فستان باللون الأخضر اللامع من قماش المخمل مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

لبلبة:

وأطلت الفنانة لبلبة بفستان طويل باللوني الأزرق والفضي اللامع، يتميز بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفرعاً لأعلى.

ليلى علوي:

وظهرت الفنانة ليلى علوي بإطلالة ملكية فخمة، حيث ارتدت فستانًا مخمليًا أسود بتطريزات مميزة من الفن الإسلامي، وذو أكمام طويلة، ومفتوح على منطقة الصدر، واختارت تسريحة الشعر المرفوع مع ترك بعض الخصلات منسدلة، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا ناعمًا بألوان تتماشى مع لون بشرتها.

يسرا:

وتألقت يسرا وهي ترتدي فستانًا أسود بصيحة الأوف شولدر، بتطريزات لامعة باللون الفضي، ونسقت معه كلاش باللون الأسود المطرز أيضًا.

واعتمدت تسريحة الشعر الذهبي المنسدل، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا بألوان محايدة.

زينب غريب:

ارتدت الفنانة زينب غريب فستان منفوش باللون الأسود، بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

شيرين رضا:

وظهرت الفنانة شيرين رضا مرتدية فستان باللون الأخضر، بأكمام طويلة، مصنوع من قماش الستان لامع، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.