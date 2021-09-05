«شايلها على كتفه».. الجمهور يتفاعل مع صورة لخالد الغندور وابنته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«البنت حبيبة أبوها» مثل دارج يجسد علاقة الحب والقرب بين الآباء والبنات تحديدًا، لما يمتلكونه من حنية وطيبة على آبائهم، وهو ما صوره الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك والمنتخب سابقًا، الذي أثار حالة من التفاعل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بصورة مع ابنته.

وظهر «الغندور» في الصورة التي نشرها وهو يحمل ابنته «نور» التي بدت شابة، على كتفيه، معلقًا على الصورة: «حبيبة قلبي وبنتي الجميلة نور ربنا يحفظك من العين ويوفقك في حياتك»، وأثار نجم الزمالك السابق حالة من التفاعل بين المتابعين في التعليقات.

نور الغندور.. القاضية ممكن

وجاءت تعليقات المتابعين ما بين الإعجاب بالصورة وأيضًا الربط بين الجملة الشهيرة «القاضية ممكن» التي دائمًا ما يرددها نجم الزمالك السابق، خالد الغندور بعد المباريات، رغم أنها تشير إلى الهدف الشهير الذي سجله محمد مجدي «أفشة»، لاعب الأهلي، في شباك الزمالك خلال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، العام الماضي.

وكانت من بين تعليقات المتابعين: «ربنا يخليهالك، حضرتك إنسان جميل ومحترم، نور والقاضية ممكن، نور الغندور القاضية ممكن، ربنا يحفظها ويصونها قمر ما شاء الله، منورين والله يا كابتن خال يا زملكاوي، دي فعلًا القاضية ممكن، أهلاوي وبقولك ربنا يخليكم لبعضدى حاجة ملهاش علاقة بالرياضة وربنا يخليها ويبارك فيها، ما شاء الله كبرت يا بندق».

تعافي الغندور وأسرته من كورونا

كان الإعلامي خالد الغندور وأسرته وأصيبوا بفيروس كورونا المستجد، قبل أشهر قليلة، وبعد تعافيه من الفيروس اللعين، توجه بالشكر للأطباء الذين يخاضون حرب شرسة لمواجهة انتشار «كورونا»، وقال في تصريحات تليفزيونية: «هناك أطباء قمة فى الأخلاق والاحترام قدموا المساعدات لنا دون أي مقابل».

وأضاف الغندور: «كنا نتواصل معهم فى أى وقت من ساعات الليل المتاخرة، على أن التوتر خلال الأزمة التى مرت بها أسرته أثر سلباً عليه وكان قاسياً، جيش مصر الأبيض تحمل ما لا يتحمله بشر خلال مواجهتهم فيروس كورونا».