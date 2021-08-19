أفضل نظام غذائي لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضحت دراسة أجرتها مجلة جمعية القلب الأمريكية أن هناك بعض الأطعمة المغذية التي يساعد تناولها في الحفاظ على صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

وأكد الدكتور يوني تشوي، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن اتباع نظام غذائي صحي شامل يركز على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والدواجن والأسماك منزوعة الجلد والمكسرات والبقوليات والزيوت النباتية مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

دراسة توضح افضل نظام غذائي لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية

ونصح «تشوي»، بالاستهلاك المحدود للدهون المشبعة والدهون المتحولة والصوديوم واللحوم الحمراء والحلويات والمشروبات السكرية التي تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

واستمرت الدراسة على متابعة 289 من المشاركين في الدراسة لمدة 32 عامًا، على المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، واتضح أن الأشخاص الذين تناولوا نظام غذائي صحي غني بالأغذية النباتية الصحية وعدد أقل من المنتجات الحيوانية أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 52%، بعد النظر في عدة عوامل بما في ذلك العمر والجنس والعرق ومتوسط استهلاك السعرات الحرارية والتعليم والتاريخ الأبوي لأمراض القلب والتدخين ومتوسط النشاط البدني.

ركزت الدراسة على العناصر الغذائية التي يتم تناولها والتي تلعب دورا في الحماية من مخاطر امراض القلب والأوعية الدموية، وأكد على ضرورة تناول نظام غذائي غني بالنباتات المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية مع تناول الأنظمة الغذائية الغنية بالمنتجات الحيوانية بشكل معتدل مثل الدواجن غير المقلية والأسماك غير المقلية والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

أعراض الإصابة بالنوبات القلبية

ومن أعراض الإصابة بالنوبات القلبية كما ذكرها موقع «web md»

الضغط أو الشعور بالاحتقان في مركز الصدر الذي يستمر بضع دقائق.

آلام الكتف أو الذراع أو الظهر.

أوجاع في الصدر.

ألم متواصل في الجزء العلوي من البطن.