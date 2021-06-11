الامارات | فرح يتحول لكارثة بعد غرق سيارة عروسين مصريين في ترعة ومقتلهما

شكرا لقرائتكم خبر عن فرح يتحول لكارثة بعد غرق سيارة عروسين مصريين في ترعة ومقتلهما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي عروسان مصريان مصرعهما، مساء الخميس، إثر انقلاب سيارة الزفاف في ترعة مياه بمحافظة الشرقية في مصر.

وقال أحد شهود العيان، وهو صديق العريس، إنهم كانوا في زفة السيارات على الطريق للذهاب إلى مكان الفرح، ولم يتحكم سائق سيارة العرسان في قيادة السيارة، فسقط العروسان وشقيقة العروس في مياه ترعة الشرقية.

وأضاف أن كثيرين نزلوا وراءهم في المياه، ولكن لم يتمكن أحد من إنقاذهم، وتم إخراج جثتي العروسة وشقيقتها، وبعدها بساعتين جرى إخراج جثة العريس.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية فإن الأجهزة الأمنية في الشرقية، تلقت بلاغا يفيد بانقلاب سيارة في ترعة مياه المشروع أمام عزبة صيام، التابعة لقرية طحلة بردين في دائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية شمالي مصر.

وأضافت الصحيفة أن قوات الأمن والإسعاف توجهت إلى موقع الحادث، ليتبين مصرع العروسين وشقيقة العروس.

وحرر محضر في الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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