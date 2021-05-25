الامارات | ملبورن..عودة الكمامات والقيود بعد ثلاثة أشهر بلا "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن ملبورن..عودة الكمامات والقيود بعد ثلاثة أشهر بلا "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعادت مدينة ملبورن، ثاني كبرى مدن أستراليا، فرض قيود كوفيد-19 اليوم في الوقت الذي تسعى فيه السلطات للعثور على الحلقة المفقودة في عودة ظهور المرض في خمس حالات.

وستقتصر التجمعات المنزلية على خمسة ضيوف وسيسمح بوجود 30 شخصا فقط في التجمعات العامة، وستكون الكمامات إلزامية في المطاعم والأماكن الداخلية حتى الرابع من يونيو المقبل.

وقال جيمس ميرلينو القائم بأعمال رئيس الوزراء في ولاية فيكتوريا للصحافيين في ملبورن "هذه خطوة مسؤولة يتعين علينا اتخاذها لمواجهة هذا الانتشار". وظلت ولاية فيكتوريا خالية من الإصابات تماماً لمدة ثلاثة أشهر تقريبا.

وكانت فيكتوريا هي الولاية الأكثر تضررا خلال الموجة الثانية في أواخر العام الماضي، حيث رصد فيها نحو 70 % من إجمالي الحالات و90 % من الوفيات في أستراليا. وسيطرت الولاية على تفشي المرض بعد واحدة من أطول عمليات الإغلاق في العالم وأكثرها صرامة.

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