احذر نقعها في المياه.. إليك الطريقة الصحيحة لفك تجميد اللحوم والأسماك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الكثير من ربات البيوت تتبع الطريقة الخاطئة الشائعة عند فك تجميد اللحوم والدواجن والأسماك وهي نقعها في المياه، وللأسف تلك الطريقة تسبب تلوثا للحوم بسبب أن الوسط المائي مناسب للتكاثر البكتيري، خاصة بعد تلوثه بالدماء والسوائل الانفصالية.

وتقدم الدكتورة شيرين علي زكي مفتشة سلامة الغذاء وعضو مجلس إدارة نقابة الأطباء البيطريين، الطريقة الصحيحة لفك هذا التجميد وذلك عبر "فيسبوك"، وهي كالتالي:

- يتم إخراج اللحوم المراد فكها قبلها بيوم ليلاً، ووضعها على الرف السفلي من الثلاجة استعدادا لطهيها اليوم التالي.

- غير محبب وضع اللحوم على رخامة المطبخ طوال الليل حتى لا تتعرض للتكاثر البكتيري.

- يمكن استخدام الميكرويف وضبطه على فك التجميد، وغير محبب استخدامه في فك الكبدة المجمدة واللحوم المفرومة، حيث يعمل على تسوية أجزاء منها مسببا طعم ولون غير مقبول .

- الحالة الوحيدة التي يسمح فيها بنقع اللحوم لفكها هو وضعها في عدة أكياس ثقيلة محكمة الغلق قبل نقعها بحيث لا يتلامس الماء معها أبدا.

- ممنوع استخدام اللحوم للطهي فور خروجها من التجميد، لأن في أحيان كتير الحرارة لا تصل لقلب اللحوم أو الدواجن وتظل هذه الأجزاء غير مطهية بشكل كامل وآمن لقتل اي محتوى بكتيري .

وأشارت إلى أن لا تفضل محاليل النقع التي يروج لها بعض الشيفات أو ربات البيوت، حيث يتم نقعه الدواجن في محايل بها سكر وبعض الإضافات الأخرى عدة ساعات أو أيام وادعاء ان هذه المحاليل تخلص الدواجن من الهرمونات وهو كلام عار تماما من الصحة.