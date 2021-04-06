أول تعليق لليوتيوبر نور ستارز عقب خروجها من المستشفى بعد «مشادة كلامية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشادة كبيرة اندلعت بين اليوتيوبر نور ستارز، ونارين بيوتي، وتطور الأمر لدخول الأولى المستشفى إثر تعرضها لانهيار عصبي، وقضت فيه ليلة بأكملها.

وكان شارك أحمد النشيط، صورة لليوتيوبر من داخل المستشفى، وأرفق تعليقًا قال خلاله، «الله يقومك بالسلامة وإن شاء الله كل الأمور تعدي على خير يا رب».

وعقب تحسن الحالة الصحية لليوتيوبر، خرجت في مقطع فيديو، عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تتحدث عن أسباب دخولها المستشفى، وقصة خلافها مع اليوتيوبر نارين بيوتي، إذ قالت، «صباح الخير، آسفة على امبارح وما تستاهلوا تشوفوني بالمنظر اللي شوفتوني فيه بس امبارح ما قدرت وصار لي فترة عم مر بشيء وما لي خلق احكي، لما بعصب بيصير معي انهيار عصبي».

نور ستارز: قد ما حاولوا يأذوا ما راح يوصلوا لشيء

وتابعت اليوتيوبر، خلال مقطع الفيديو، «يا جبل ما يهزك ريح، أعداء النجاح كتير، لا تخافوا أنا بخير والقادم أعظم أنا قوية وفي البيت، الكلاب تعوي والقافلة تسير، الرزق والنجاح والتوفيق من الله مكروا مكرا والله خير الماكرين، كما تدين تدان، قد ما حاولوا يأذوا ما راح يوصلوا لشيء».

قصة الخلاف بين نور ستارز ونارين بيوتي

وكانت بدأت القصة بين نور ستارز ونارين بيوتي، من خلال «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حينما قالت نور: «حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وبالبرتقالة اللي ماسكتلك الكاميرا، وصلني كلامكم كله وما حبيت صدق وقلت عادي، بس هلا خلص، طفح الكيل، الله موجود والناس شايفة».

نارين بيوتي ترد على نور ستارز

وردت نارين بيوتي، في مقطع فيديو قصير لا يتعدى مدته 6 دقائق، وهي تبكي، قائلةً، «أنا بعرف إنه عم تحضر الستوري هلأ، أنتي مريضة وبحاجة للمساعدة، ما عم بحكي هالشي مشاني عم بحكي مشانك، إنتي خطيرة على المجتمع بشكل عام، لازم تركزي على حالك، إذا إنتي حدا فاشل رح تضلي فاشلة لأن ما عم تطلعي كيف تكوني حدا أحسن، قابلتك من كم يوم بصالون الشعر وفكرتك حدا منيح حكيتك بمشاريعي، اليوم بتعملي نفس الشي، إنني وحدة مكتئبة».