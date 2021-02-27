لبنان | هكذا توزّعت إصابات كورونا الجديدة على البلدات اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

نشرت وزارة الصحة العامّة اليوم الجمعة، جدولاً بيّنت فيه كيف توزّعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على الأقضية اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الجمعة عن ‘تسجيل 3373 إصابة جديدة بكورونا ( 3362 محلية و11 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 369675′.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل ’50 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 4610’.