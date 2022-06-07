لبنان | حبشي: الانتخابات أخرجت فرنجية من هذه المعادلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ 8 دقائق

أشار عضو تكتّل “الجمهوريّة القويّة” النائب ​أنطوان حبشي​، الى أن “انتخابات ​بعلبك​ – ​الهرمل​ شهدت تزويراً وعملية إلغاء الأصوات وإلغاء الآخر كانت واضحة”.

وأوضح حبشي، في حديث للـ”MTV”، أن “من قام بالمعركة الوجوديّة في بعلبك – الهرمل هو من سمح لنفسه بترهيب الآخرين أي (حزب الله)، وهناك أشخاص من التيار الوطني الحر قالوا لي إنّهم انتخبوني”.

وفي السياق، لفت حبشي الى “أنني اتمنّى أن يكون العمل على قدر الثقة التي منحني إياها اللّبنانيون وما حصل في انتخابات بعلبك – الهرمل اتّخذ صفة الحرب والإلغاء”.

ورأى أن “رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هو مرشّحي البديهيّ إلى رئاسة الجمهورية والانتخابات النيابية بحدّ ذاتها أخرجت رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من هذه المعادلة”.