لبنان | الخارجية الأميركية تعلّق على زيارة هوكشتاين المرتقبة للبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - يونيو - 2022 10:01 مساءً

لم تشأ الخارجية الأميركية، نفي أو تأكيد ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بأن الموفد الأميركي الخاص، آموس هوكشتاين، سيزور بيروت يوم الأحد أو الاثنين المقبلين لبحث مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ”الحرة”: “ليس لدينا أي شيء نضيفه إلى ما قاله المتحدث نيد برايس أمس”.

وكان برايس قد أكد رداً على سؤال للحرة في مؤتمره الصحفي، الاثنين، أنه “ليس لديه أي إعلان عن سفر هوكشتاين في هذا الوقت”.

وقال إن مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل “قرار يجب اتخاذه من قبل الدولتين”، مضيفاً: “نعتقد أن الصفقة ممكنة إذا تفاوض الجانبان بحسن نية وحققا فائدة لكلي البلدين. وندعم بقوة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين”.

وقال يوم أمس الإثنين، مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن “رئيس الجمهورية ميشال عون وافق على دعوة هوكستين إلى بيروت لمواصلة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية”.