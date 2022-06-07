لبنان | كيف أقفل دولار السوق السوداء؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

يستمر دولار السوق السوداء بالتلاعب، اذ لم يجد المعنيون حلا حتى الساعة بعد سنوات من الأزمة التي تضرب لبنان بسبب السوق السوداء حيث لا حسيب ولا رقيب، فبين لحظة وأخرى يرتفع الدولار الاسود دون مبرر.

وقد سجّل مساء اليوم الثلاثاء 7 حزيران 2022 مبلغ:

27800 ليرة لبنانية للشراء، و27900 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وكان قد تراوح صباحا بين: 27850 و27800 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

وكان قد بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /85,000,000/$ خمسة وثمانين مليون دولار أميركي بمعدل 24400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.