لبنان | “خالفوا التسعيرة”.. “الاقتصاد” تنظم محاضر ضبط بحق المخالفين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

كثف مفتشو مصلحة الاقتصاد في الجنوب حملاتهم الرقابية، حيث استجاب فريق منهم اليوم لشكاوى مواطنين على أصحاب 6 مولدات في مدينة صيدا والهلالية، ونظموا محاضر ضبط بحقهم، بعد التأكد من مخالفتهم التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، ولتقاضي بعضهم الآخر التسعيرة بالدولار.

وكان رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي عقد لقاء في المبنى البلدي ضم نائبي المدينة وفاعلياتها وممثلين عن أصحاب المولدات، وانبثق عنه مقررات، قدمت تسهيلات سعيا لحلول منصفة بين المواطنين المشتركين وبينهم، الا أنها قوبلت من جانبهم بالرفض، دون إيجاد حلول بديلة.