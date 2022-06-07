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لبنان | من هم اعضاء لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات؟

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ 10 دقائق

مجلس النواب اللبناني

جرى التصويت في بدء الجلسة المسائية لانتخاب اعضاء لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وهم:
– احمد الخير
-اسعد درغام
– سامي الجميل
– الان عون
– جان طالوزيان
– عبد الكريم كبارة
– علي عسيران
– علي عمار
– رائد برو
– قاسم هاشم
– محمد خواجة
– حسن مراد
– وائل ابو فاعور
– ميشال المر
– فادي كرم
– جهاد الصمد
– محمد يحيا.

فيما بدأ التصويت لانتخاب أعضاء لجنة الأشغال العامة والنقل.

أما أعضاء لجنة البيئة النيابيّة هم:

– هادي ابو الحسن
– قاسم هاشم
– ملحم الحجيري
– ايهاب حمادة
– سيمون ابو رميا
– غسان عطاالله
– وليد البعريني
– نجاة عون
– غياث يزك
– نزيه متى
– هاني قبيسي
– فادي كرم .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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