لبنان | الجيش اللبناني: وحداتنا تتابع عمليات الدهم في “الشراونة”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

أعلن ​الجيش اللبناني​، في تصريح نشره على صفحته الرسمية في وسائل التواصل الإجتماعي، أن “وحدات الجيش تتابع عمليات الدهم في منطقة الشراونة في بعلبك”.

وقام الجيش يوم أمس بتفكيك كاميرات مراقبة نصبها مطلوبون، لمراقبة تحرّكات دوريّات الجيش في حي الشراونة.

كما أعلنت قيادة الجيش اللبناني يوم أمس، أنّ “الجيش ضبط رمّانات بندقيّة لقاذف “Launcher” تحمل كتابات عبريّة، إضافةً إلى كميّة من الأسلحة الحربيّة والذّخائر، وهي عائدة إلى أحد المطلوبين من آل زعيتر، وذلك خلال عمليّات الدّهم المستمرّة في الشراونة”.