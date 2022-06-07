لبنان | متى تصل الغواصة التي ستنتشل جثامين شهداء مركب طرابلس؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن النائب أشرف ريفي، انه “توضيحا لما نشرته قناة “الجديد” التي تتابع قضية المركب مشكورة، نشير الى أن الغواصة التي ستنتشل جثامين شهداء المركب ستغادر من مرفأ إسباني في 13 حزيران، وتصل الى لبنان في 6 تموز.

أضاف في بيان: وسنتابع الجهد لإتمام هذه المهمة الإنسانية والوطنية، وسنضع الرأي العام بكل ما يستجد”.

وتعود حادثة غرق مركب طرابلس إلى تاريخ الـ 24 من شهر نيسان الماضي حيث غرق قارب يحمل 84 مهاجراً قبالة سواحل طرابلس، لقي 7 منهم مصرعهم في الحادث وتم إنقاذ 45 آخرين، ولا زال البحث جاريا عن المفقودين.

دفعت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية عددا من اللبنانيين للمجازفة في البحر لتحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا.

وحمّل ناجون من حادث الغرق، القوات البحرية اللبنانية، مسؤولية غرق المركب أثناء مطاردتهم ومحاولة منعهم من دخول المياه الإقليمية للبلاد.

بينما قالت قيادة القوات البحرية في بيان، إن قائد المركب نفذ مناورات للهروب من دورية الجيش، ما أدى إلى ارتطام القارب وغرقه على الفور.