لبنان | ريفي يرد على يزبك.. “كلامه تعبير عن استكبار على المؤسسات الشرعية”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

غرّد النائب أشرف ريفي، على حسابه عبر “تويتر”: “بدا واضحاً في بعلبك من يمنع وجود الدولة ومن يعطّل دور الجيش”.

وأضاف، “كلام الشيخ محمد يزبك مرفوض وهو تعبير عن إستكبار على المؤسسات الشرعية”.

وأردف ريفي، “نقف دائماً الى جانب الجيش والأمن الشرعي”.

كلام ريفي جاء رداً على تصريحات رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك، والذي أمهل قيادة الجيش اللبناني ساعات لإيقاف عمليات مداهمة المطلوبين في حي الشراونة في بعلبك.

تهديد يزبك ظهر في مقطع فيديو خلال حشد لمسؤولين في حزب الله، والذي أكد فيه بأنهم في حزب الله سيكونون إلى جانب أهل بعلبك، وإذا لم تحل الأمور خلال ساعتين فنحن معهم، “وخليهم يجوا يقتصوا منا أيضاً”.