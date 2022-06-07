لبنان | جريمة أنصار.. استجواب فياض وتحديد 21 حزيران لاستجواب الغناش

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 7 - يونيو - 2022 5:34 مساءً

استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا الموقوف حسين فياض في جريمة قتل باسمة العباس وبناتها الثلاث في بلدة أنصار الجنوبيّة.

وأرجأ أبو سمرا الجلسة إلى 21 حزيران الجاري لاستجواب الموقوف الثاني السوريّ الجنسيّة حسن الغناش في الجريمة.

وهي الجلسة الأولى التي يعقدها المحقق الأول في هذا الملف بعد نقله إلى عدلية بيروت لأسباب أمنيّة، على أن يستكمل تحقياته تمهيداً لإصدار قراره الظنّي في جريمة أنصار.

يذكر أنّه تزامناً مع بدء الجلسة قبل ظهر اليوم، وتحت شعار “إحقاق الحق”، نفذ من أهالي بلدة أنصار الجنوبية وقفة إحتجاجية أمام قصر العدل في بيروت بالتزامن مع بدء جلسات التحقيق، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت “شربل أبو سمرا”.

وطالب المحتجون بإنزال عقوبة الإعدام بمنفذي الجريمة التي ذهبت ضحيتها الأم باسمة عباس وبناتها الثلاثة، ريما(مواليد 2000)، تالا(2002) ومنال (2006) .

وكانت الجريمة قد وقعت في آذار الماضي، ويُحاكم فيها المتهمان حسين فياض وحسن الغناش لاشتراكهما بارتكاب جناية القتل في حق الضحايا الأربع.

وأمِل الوالد زكريا صفاوي في حديث لـ”النهار” في أن “يقوم القضاء بواجباته”، مطالباً بتنفيذ حكم الإعدام بحق مَن وصفهم بـ”القتلة”.