لبنان | مؤسسة نوح تطلق الجولة الثانية لتوفير حليب الأطفال لـ”10000″ عائلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت مؤسسة نوح الخيرية عن إطلاق الجولة الثانية لتوفير حليب الأطفال للعوائل في كل المناطق اللبنانية، ونشرت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك منشوراً جاء فيه:

“أطلقت مؤسسة نوح في أواخر عام 2021 مبادرة على نطاق الوطن تهدف إلى توفير حليب الأطفال إلى 5000 عائلة في مختلف أنحاء لبنان.

واستجابةً للإقبال الرائع والتفاعل المؤثر، ها هي مؤسسة نوح تعلن الآن عن إطلاق جولةٍ ثانيةٍ من هذه المبادرة، ليشمل الدعم هذه المرة 10000 عائلة.

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