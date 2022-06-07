لبنان | غادة عون: مش مهم التدخل بالقضاء لمساءلة المرتكبين.. المهم التخلص من غادة عون

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها عبر “تويتر”:

“نقلا عن الرئيس شادي قردوحي: أعترف أني خرقت موجب وانا مستعد كل مساءلة إذا كان هذا هو الجرم عندما يتعرض شعبي لاحقا لعملية احتيال، عندما تنهب أموال صغار المودعين وتهرب أموال المودعين الكبار، عندما يحرم أطفال شعبي من علبة الحليب”.

وأضافت: “للاسف مش فرقانة معهم المهم بي موجب التحفظ، وما بيهم اذا كان القضاء عم يتفرج على ابشع عملية نهب حصلت في التاريخ منذ العام 1850”.

وتابعت: “ما بيهم اذا الناس عم تموت لانو ما فيها تتعالج، ومش مهم يتدخل القضاء لمساءلة المرتكبين. المهم التخلص من غادة عون لمخالفتها موجب التحفظ اوف معقول!!”.