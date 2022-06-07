لبنان | إرجاء جلسة انتخاب اللجان الى السادسة مساءً.. وفوز عدد منها بالتزكية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ 4 ساعات

انتهى فرز الأصوات في عمليات انتخاب بعض اللجان النيابية. وقد رفع رئيس مجلس النواب “نبيه بري” عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، جلسة انتخاب اللجان الى الساعة السادسة مساء.

وفازت بالتزكية لجان: الشؤون الخارجية، الاعلام والاتصالات، الشباب والرياضة، حقوق الانسان والمرأة والطفل.

تألّفت لجنة الشؤون الخارجية بالتوافق وتضم كلّا من فادي علامة – اغوب بقرادونيان- ميشال موسى – ابراهيم الموسوي – ندى البستاني – ميشال الدويهي – الياس خوري – بيار ابو عاصي- ناصر جابر – عناية عزالدين- نعمة افرام – رامي فنج – علي عسيران- وائل ابو فاعور -علي عمار- ميشال المر – سليم الصايغ.

وأعلن بري نتائج إنتخاب أعضاء لجنة الشباب والرياضة، وجاءت على الشكل التالي:

1- سيمون أبي رميا

2- رائد برو

3- شربل مارون

4- غسان عطاالله

5- وضاح الصادق

6- هاغوب ترزيان

7- ينال صلح

8- بيار بو عاصي

9- كميل شمعون

9- جهاد بقرادوني

10- الياس حنكش

11- رازي الحاج

أمّا أعضاء لجنة حقوق الإنسان، فهم:

1- ميشال موسى

2- ابراهيم الموسوي

3- أسعد درغام

4- جورج عقيص

5- حسن عز الدين

6- سيمون أبي رميا

7- ميشال الدويهي

8- قاسم هاشم

9- علي المقداد

10- نزيه متى

11- ملحم خلف

12- شربل مسعد

وقد فاز بالتزكية في لجنة المرأة والطفل كلّ من النواب: عناية عز الدين، عدنان طرابلسي، انطوان حبشي، علي خريس، علي عسيران، علي المقداد، قاسم هاشم، سينتيا زرازير، ابراهيم الموسوي، ندى البستاني، سليم الصايغ، أديب عبد المسيح.