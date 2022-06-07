لبنان | 5 دول عربية “بؤر ساخنة للجوع”.. أين لبنان منها؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 7 دقائق

تغرق بعض الدول العربية في نزاعات واضطرابات متواصلة تسببّ أزمات على مختلف المستويات. غير أن الأزمة الغذائية هي أكثر ما يثير القلق.

ولعلّ الحرب الأوكرانية، وما نتج عنها من شح في إمدادت القمح والحبوب والمواد الغذائية، كان عاملًا أساسيًا في تفاقم مخاوف مرتبطة بالأمن الغذائي في هذه البلاد بشكل خاص.

في هذا الإطار، كشف تقرير لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، الاثنين، عن وجود أزمة جوع في 5 دول عربية.

واعتبر التقرير أن الدول الخمس وهي سوريا والسودان والصومال ولبنان واليمن “بؤر ساخنة للجوع”، حسب ما نقل موقع إذاعة نسمة التونسية.

وقال التقرير إنه من المحتمل أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي في 20 دولة في المنطقة التي قالت عنها الأمم المتحدة إنها “بؤر ساخنة للجوع”.

الى ذلك، أعلن التقرير أن الوضع الغذائي من المحتمل أن يتدهور خلال 3 أشهر مقبلة.

وأضاف التقرير أن هناك 750 ألف رجل وامرأة وطفل يواجهون المجاعة والموت في دول اليمن وجنوب السودان وأفغانستان والصومال.