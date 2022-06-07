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لبنان | وقفة احتجاجية تزامنًا مع بدء التحقيق في مقتل باسمة عباس وبناتها

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

قصر العدل

بدأت جلسات التحقيق مع قاتلي الأم باسمة عباس وبناتها الثلاث، الجريمة التي هزّت لبنان في آذار الماضي.

في السياق، أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن عددًا من أهالي بلدة أنصار الجنوبية نفّذوا وقفة إحتجاجية أمام قصر العدل في بيروت بالتزامن مع بدء جلسات التحقيق، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت “شربل أبو سمرا”.

وطالب المحتجون بإنزال عقوبة الإعدام بمنفذي الجريمة التي ذهبت ضحيتها الأم باسمة عباس وبناتها الثلاثة، ريما(مواليد 2000)، تالا(2002) ومنال ( 2006) .

وكانت الجريمة قد وقعت في آذار الماضي، ويُحاكم فيها المتهمان حسين.ف وحسن.غ لاشتراكهما بارتكاب جناية القتل في حق الضحايا الأربع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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