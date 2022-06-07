لبنان | وقفة احتجاجية تزامنًا مع بدء التحقيق في مقتل باسمة عباس وبناتها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

بدأت جلسات التحقيق مع قاتلي الأم باسمة عباس وبناتها الثلاث، الجريمة التي هزّت لبنان في آذار الماضي.

في السياق، أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن عددًا من أهالي بلدة أنصار الجنوبية نفّذوا وقفة إحتجاجية أمام قصر العدل في بيروت بالتزامن مع بدء جلسات التحقيق، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت “شربل أبو سمرا”.

وطالب المحتجون بإنزال عقوبة الإعدام بمنفذي الجريمة التي ذهبت ضحيتها الأم باسمة عباس وبناتها الثلاثة، ريما(مواليد 2000)، تالا(2002) ومنال ( 2006) .

وكانت الجريمة قد وقعت في آذار الماضي، ويُحاكم فيها المتهمان حسين.ف وحسن.غ لاشتراكهما بارتكاب جناية القتل في حق الضحايا الأربع.