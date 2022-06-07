لبنان | أوراق اعتماد مالية اقتصادية للرئاسة وغربلة اسماء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 50 دقيقة

بدأ عدد من الشخصيات اللبنانية الموجودة في الخارج والتي تعمل في مؤسسات مالية واقتصادية في تقديم اوراق الاعتماد للترشح للرئاسة.

وافادت مصادر دبلوماسية غربية “المركزية” ان عملية غربلة الاسماء انطلقت استنادا الى مواصفات وضعتها جهات خارجية معنية بالملف اللبناني، في حين ان الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر يعارضون وصول شخصيات يختارها الخارج ويطالبون برئيس سياسي يحظى بموافقة القوى السياسية اللبنانية ويدور في فلك احتضان المقاومة لا “مقاومتها”.