لبنان | الجيش يُحبط هجرة غير شرعيّة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 7 / 6 /2022، أوقفت وحدة من الجيش على الشاطئ بين منطقتي القليعات والشيخ زناد – الشمال، 64 شخصًا من الجنسيّات: اللبنانيّة والسوريّة والفلسطينيّة، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد عبر البحر بطريقة غير شرعية، ومن بينهم امرأة حامل مصابة بنزيف تم نقلها إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة.

سلم الموقوفون الى المراجع المختصة وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

ودفعت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية عددا من اللبنانيين للمجازفة في البحر لتحقيق حلم الهجرة إلى أوروبا.

وبحسب الأمم المتحدة، حاول أكثر من 1500 مهاجر مغادرة لبنان بحرا منذ عام 2020، تم اعتراض أو إعادة أكثر من 75 في المئة منهم.

وازدادت محاولات الهجرة غير النظامية من لبنان تجاه الدول الأوروبية، وخاصة قبرص، بحثا عن حياة أفضل في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية منذ أكثر من عامين، جراء أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخ البلاد.

وأواخر 2020، دعت إدارة قبرص الرومية إلى التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية من سواحل لبنان باتجاهها “بأفضل طريقة ممكنة وأكثرها فاعلية”، بعد ارتفاع عدد المهاجرين نحوها، فيما أعلنت بيروت سابقا، أنها لم تعد قادرة على منع محاولات الهجرة.