لبنان | توافد النواب لانتخاب اللجان في ساحة النجمة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:09 صباحاً - منذ 13 دقيقة

بدأ النواب بالتوافد الى مجلس النواب في ساحة النجمة لعقد جلسة لانتخاب اللجان النيابية.

وقبيل الجلسة قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب شوقي الدكاش: “يهمّنا أن تحصل توافقات وسنتعاون مع التغييريين ليكتمل “المطبخ” التشريعي”.

بدوره، قال النائب كميل شمعون: “يهمّنا أن تكون اللجان فعّالة وأرغب في المشاركة بلجنة الشباب والرياضة ويجب أن يصل الناس الأكفاء وإلا لن يستقيم البلد”.

إلى ذالك، لفت النائب الياس بو صعب إلى أننا سنرى كيف سيكون التعاطي في جلسة اللجان وإذا لم تحصل توافقات سنتجه إلى التصويت.

تزامناً، قال النائب رازي الحاج: “توجّهنا نحو تطبيق النظام الداخلي بطريقة منضبطة وأن نقدّم للجان أشخاصاً كفوئين ونحن أكبر تكتّل اليوم في مجلس النواب وسنشارك في كلّ اللجان ونترك اللعبة تأخذ مجراها”.

وفي السياق، يعتصم عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية امام مجلس النواب للمطالبة بحقوقهم.