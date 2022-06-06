لبنان | توقيف شخص لرميه رمانة على سيارة مواطن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 6/6/2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القبة – طرابلس السوري (م.ح) لإقدامه على رمي رمانة يدوية على سيارة أحد المواطنين بسبب إشكال وقع بينهما بتاريخ 5/6/2022 في محلة شكا – البحر.

وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.