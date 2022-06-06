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لبنان | توقيف شخص لرميه رمانة على سيارة مواطن

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

توقيف مواطن القى قنبلة يدوية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 6/6/2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القبة – طرابلس السوري (م.ح) لإقدامه على رمي رمانة يدوية على سيارة أحد المواطنين بسبب إشكال وقع بينهما بتاريخ 5/6/2022 في محلة شكا – البحر.
وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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