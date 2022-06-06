لبنان | الراعي: حفظ حقوق لبنان واجب سيادي لا مجال للمساومة عليه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ 33 دقيقة

أشار البطريرك الماروني ​بشارة الراعي​ الى ان حاجات الشعب اللبناني هي اولوية الاوليات وهذا ما يستدعي الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، والعمل الجدي على انتخاب الرئيس في موعده الدستوري، ويجب تغير المناخ السياسي والتزام الدولة ​سياسة​ الحياد عن الازمة في المنطقة وعن الثقافة الغريبة عن بلدنا.

ولفت الراعي في قداس اثنين العنصرة في بكركي، الى ان عملية الانقاذ تبدأ بوجود شرعية تستطيع التواصل مع دول القرار، بحيث لا تاتي حلول المنطقة على حساب وحدة لبنان واستقلاله، وتم طرح نظرية الحياد للحفاظ على وحدة لبنان. واكد بان اللبنانيين مسلمين ومسيحيين ليسو مدينين لاحد، وغالبية دول المنطقة لعبت مداورة دورا سلبيا تجاه لبنان، فلنتحرر من اي تبعية، ولنكن احرارا كما كنا. ودعا الى رفع الغطاء عن كل جهة تضرب المؤسسات، فإرادة الشعب اصدق من توقعات الخبراء ولبنان ما كان عبر تاريخه الا قصة ارادة.

ولفت الى انه مع البدء بإستخراج اسرائيل النفط والغاز يتحتم على السلطة اللبنانية استئناف المفاوضات حول ​ترسيم الحدود​ البحرية وترسيم الحدود البرية من دون تنازلات او مزايدات، واكد بان حفظ حقوق لبنان واجب سيادي لا مجال للمساومة عليه وتحويله مادة سجال سياسي وطائفي، ولنا الثقة بالمرجعيات الدستورية والعسكرية والفنية لتحسم هذا الموضوع، فلا يتاخر استخراج النفط والغاز ليكون احد عناصر انقاذ لبنان من الانهيار الحاصل. موضحا بان اغلب الدول بدأت بإستخراج النفط، ونحن نستخرج الذرائع لاعاقة المفاوضات.