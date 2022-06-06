لبنان | قائد الجيش زار العسكريين المصابين أثناء عمليات الدهم في الشراونة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

زار قائد الجيش العماد جوزف عون اليوم العسكريين الذين أصيبوا أثناء تنفيذ عمليات الدهم التي طالت خلال الأيام الماضية أماكن إقامة مطلوبين بتجارة المخدرات وتصنيعها في منطقة الشراونة، واطلع على أوضاعهم الصحية.

وأشاد العماد عون ب”شجاعة العسكريين خلال تنفيذ مهماتهم”، مؤكدا “الوقوف إلى جانبهم وإلى جانب عائلاتهم كما عائلة الشهيد العريف زين العابدين شمص”.

ونوه ب “تضحيات العسكريين الذين يواجهون أخطار ملاحقة تجار المخدرات وتوقيفهم”، مشددا على أن “دماء الشهداء والجرحى لن تذهب سدى”.