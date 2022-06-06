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لبنان | قائد الجيش زار العسكريين المصابين أثناء عمليات الدهم في الشراونة

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

قائد الجيش العماد جوزف عون

زار قائد الجيش العماد جوزف عون اليوم العسكريين الذين أصيبوا أثناء تنفيذ عمليات الدهم التي طالت خلال الأيام الماضية أماكن إقامة مطلوبين بتجارة المخدرات وتصنيعها في منطقة الشراونة، واطلع على أوضاعهم الصحية.

وأشاد العماد عون ب”شجاعة العسكريين خلال تنفيذ مهماتهم”، مؤكدا “الوقوف إلى جانبهم وإلى جانب عائلاتهم كما عائلة الشهيد العريف زين العابدين شمص”.

ونوه ب “تضحيات العسكريين الذين يواجهون أخطار ملاحقة تجار المخدرات وتوقيفهم”، مشددا على أن “دماء الشهداء والجرحى لن تذهب سدى”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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