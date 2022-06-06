لبنان | حمية: صيانة الطرقات من أولويّات الوزارة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أكّد وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، خلال لقائه النّائب ​فراس السلوم​ ومحافاظ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​، حيث بحث معهما في شؤون إنمائيّة تتعلّق بترميم وتعبيد الحفر على الطّرق المؤدّية إلى ​جبل محسن​، أنّ “موضوع صيانة الطّرقات هو من أولويّات الوزارة، حفاظًا على السّلامة المروريّة والعامّة”.

وأشار إلى “أنّه سيكلّف فريقًا من الفنيّين التّابعين للوزارة، للكشف عن الحفر الموجودة على الطّرقات المؤدّية إلى جبل محسن المعنيّة بها الوزارة”، لافتًا إلى أنّه “ستتمّ صيانة الأوتوستراد الممتدّ من ​البترون​ إلى الحدود السّوريّة”.

بدورهما، شكر السلّوم وخضر، حميّة على إيلائه صيانة الطّرقات اهتمامًا خاصًّا، رغم الإمكانيّات الماليّة المحدودة في ظلّ الظّروف الّتي يمرّ بها ​لبنان​. ونقل خضر شكر أهالي منطقة بعلبك الهرمل، على صيانة طريق الحازمية- ضهر البيدر- ​شتورا​، الّذي يُعتبر شريانًا حيويًّا للمنطقة وللبنان ككل.