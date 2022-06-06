لبنان | صيف واعد.. الأشقر: لبنان أمام فرصة حقيقية لالتقاط أنفاسه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - يونيو - 2022 3:51 مساءً

أكّد رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان “بيار الأشقر” أنّ “لبنان أمام فرصة حقيقية لإلتقاط أنفاسه خلال فصل الصيف، مع تسجيل حتى الآن قدوم نحو مليون و200 ألف شخص معظمهم من المغتربين اللبنانيين”.

واعتبر، في بيان، “أنّ المغترب اللبناني يؤكد مرة جديدة مدى محبته وتعلّقه بوطنه، فنحن أطلقنا النداء لمجيء المغتربين الى بلدهم الأم وها هم يلبون النداء في موقف وطني رائد ومميز لإنقاذ وطنهم”.

وأضاف: “هذا ليس غريبا عنهم، فكما كان لهم الدور الأول في عملية التغيير في الإنتخابات النيابية، كذلك سيكون لهم الدور الأول في عملية إنقاذ لبنان”.

الى ذلك، شدد الأشقر على أن “هذا الرقم حقيقي اذ تم إحصاؤه من الحجوزات لدى مكاتب السياحة والسفر، وبالتالي فإن قدوم مليون و200 ألف شخص الى لبنان لقضاء العطلة الصيفية من شأنه أن يحدث فارقًا كبيرا في الوضعين الإقتصادي والإجتماعي”، لافتًا الى أنّ “إنجاح هذا الموسم الواعد والذي يعتبر في غاية الأهمية للبنان ولكل لبناني في ظل الأزمة الإقتصادية والمعيشية الخانقة، هو مسؤولية الجميع، من رأس الهرم حتى كل مواطن على مختلف الأراضي اللبنانية”.

وطالب ” المسؤولين والقوى السياسية بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية، ووضع كل المناكفات والتجاذبات جانبا، والعمل على تهدئة الأوضاع وتهيئة الأجواء لإستقبال اللبنانيين والسياح العرب والأجانب”.

كما دعا وسائل الإعلام، الى “لعب دورها الريادي كما كل إستحقاق وطني بالترويج للبنان وللمناطق وللقطاعات السياحية، لأن السياحة في لبنان ليست حكراً على منطقة محددة أو أي فئة معينة، إنما هي لكل لبنان واللبنانيين”.