لبنان | عون وميقاتي يبحثان الخطوات الضرورية لمواجهة التعديات الاسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

واصل رئيس الجمهورية العماد “ميشال عون” متابعة التطورات المتصلة بالتحركات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة انتاج الغاز الطبيعي المسال “Energean power” قبالة المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها.

في هذا الاطار، تلقى الرئيس عون اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تم خلاله التداول في الخطوات الواجب اتباعها لمواجهة المحاولات الإسرائيلية لافتعال أوضاع تؤدي الى توتر في المنطقة البحرية الحدودية.

وتوافق الرئيسان على “دعوة الوسيط الأميركي عن موضوع المفاوضات السفير “اموس هوكشتاين”، للمجيء الى بيروت والبحث في استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي كانت توقفت قبل مدة، والعمل على انهائها في اسرع وقت ممكن”.

كما اعتبر الرئيسان أن “تحريك المفاوضات من جديد يمنع حصول أي تصعيد يسيء الى الاستقرار في المنطقة”.

واتفقا على سلسلة خطوات ديبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لتأكيد موقف لبنان المتمسك بحقوقه وثروته البحرية.

يذكر ان الرئيس عون كان اكد ان “أي اعمال استكشاف او تنقيب او استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها تشكل عملًا عدوانيًا من شأنه تهديد السلم والامن الدوليين.

الى ذلك، كانت للرئيس عون سلسلة لقاءات سياسية، فاستقبل النائب غسان عطاالله وعرض معه للأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة في الجنوب والخطوات الواجب اعتمادها في هذه المرحلة. كما تطرق البحث الى مواضيع إنمائية في قضاء الشوف فضلا عن الاسحقاقات البرلمانية المرتقبة.