لبنان | هل يزور هوكشتاين لبنان قريبًا؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - يونيو - 2022 2:25 مساءً

تنشغل الأوساط السياسية بملف الحدود البحرية، بعدما باشرت سفينة، تديرها شركة إنرجيان ومقرها لندن قبالة الساحل، العمل لاستخراج الغاز لإسرائيل في حقل كاريش المتنازع عليه.

في هذا الشأن، أعلن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “نجيب ميقاتي” أن الرئيس اللبناني “ميشال عون” وافق على دعوة المبعوث الأميركي “اموس هوكشتاين” إلى بيروت لمواصلة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

في السياق نفسه، أشارت قناة “الجديد” الى أنه بعد بيان رئيس الجمهورية ،تواصل نائب رئيس مجلس النواب “الياس بو صعب” مع الوسيط الأميركي “آموس هوكستين” لتحديد موعد قريب لزيارة لبنان.

وأعلنت وكالة رويترز أن إسرائيل نفت اتهام لبنان لها بالتعدي على حقل غاز متنازع عليه في البحر المتوسط، وهوّنت من احتمال نشوب صراع بسبب هذا الخلاف.

وتقول إسرائيل إن الحقل المعني يقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها وليس في المياه المتنازع عليها.

وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار لمحطة إذاعة تل أبيب 103 إف.إم “هذه (الرواية اللبنانية) بعيدة تماما عن الواقع”. وأضافت أنه لم يكن هناك أي تعد على الإطلاق من جانب إسرائيل.