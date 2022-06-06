لبنان | النائب ملحم خلف: ثقة الشعب أمانة ولتعديل المرسوم 6433 فورًا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 6 - يونيو - 2022 2:30 مساءً

تحدّث النائب “ملحم خلف” باسم نواب قوى التغيير، قائلًا: “ولّى زمن إعلاء الصّوت فقط، فالثقة التي اولانا إياها الشعب أمانة من دون سقف سوى الحقيقة”.

واعتبر أن “ما نحن بصدده اليوم إشكالية خطرة يتم التلاعب بها منذ سنوات طويلة عنينا بها ترسيم الحدود البحرية”

في هذا الإطار، لفت خلف الى أنّ العدو الاسرائيلي استهل التنقيب عن النفط في بعض الحقول، ومنها المتاخمة للحدود اللبنانية مما شكّل اعتداءً على حقوق لبنان ومن ضمنها الخط 29.

وشدّد على أن تذهب ” السلطة التنفيذية فوراً من دون إبطاء الى تعديل المرسوم 6433 وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني، واعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23 المحدد اعتباطاً ومن دون أي سند قانوني”، داعيًا “الشعب اللبناني إلى وقفة تضامنية في الناقورة يوم السبت للمطالبة بتعديل المرسوم 6433”.

في سياق متصل، أشارت قناة “الجديد” الى أنه بعد بيان رئيس الجمهورية ،تواصل نائب رئيس مجلس النواب ا”لياس بو صعب” مع الوسيط الأميركي “آموس هوكستين” لتحديد موعد قريب لزيارة لبنان.

وكان مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “نجيب ميقاتي” قد كشف أن عون وافق على دعوة المبعوث الأميركي اموس هوكشتاين إلى بيروت لمواصلة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

وحذر لبنان إسرائيل من أي “عمل عدواني” في المياه المتنازع عليها حيث تأمل الدولتان في تطوير موارد الطاقة البحرية بعد وصول سفينة تديرها شركة إنرجيان ومقرها لندن قبالة الساحل لاستخراج الغاز لإسرائيل.