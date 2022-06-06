لبنان | ما صحّة وقوع انفجار في منطقة قصقص؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

تداولت بعض المواقع الالكترونية خبرًا مفاده أنّ دوي انفجار سمع في العاصمة بيروت.

وأشارت إلى أن أعمدة الدخان شوهدت بشكل كثيف في منطقة قصقص في بيروت ولم تعرف بعد أسباب ما حصل.

في هذا الإطار، افاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن ما تردد عن سماع دوي انفجار في منطقة قصقص في بيروت ناتج من حرق لدواليب مستعملة في بؤرة في المنطقة، وقد تم اخماد الحريق.

على صعيد آخر، يواصل الجيش اللبناني عمليات الدهم في منطقة الشراونة – بعلبك، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن دورية من الجيش اشتبكت مع مطلوبين في حي الشراونة في بعلبك خلال عملية دهم، مما أدى إلى إصابة ح. ح. بجروح استدعت نقله إلى مستشفى الريان.