لبنان | اشتباكات ورشقات نارية.. الجيش يواصل عمليات الدهم في الشراونة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 34 دقيقة

آخر تحديث: 6 - يونيو - 2022 1:22 مساءً

أفادت صحيفة “النهار” بأن “دورية من الجيش تُنفذ في هذه الأثناء عملية دهم لمنازل مطلوبين في حيّ الشراونة وسط سماع رشقات ناريّة”، مشيرةً إلى “إصابة المدعو (ح. ح.) جرّاء الاشتباكات، حيث نقل إلى مستشفى الريان للمعالجة”.

هذا ولفتت إلى “ضبط أدوات لتصنيع الحبوب المخدرة خلال عملية الدهم في حي الشراونة”.

إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش قبل قليل أن عمليات الدهم لا تزال مستمرّة في بعلبك، وتحديداً في حيّ الشروانة، الذي يشهد اشتباكات عنيفة منذ أيّام بين عناصر من الجيش وعدد من المطلوبين.

وفي وقت سابق، اعلن الجيش اللبناني في بيان، انه بتاريخ 5 / 6 / 2022 ونتيجة عمليات الدهم التي تُواصلها وحدات الجيش في منطقة الشراونة، تم توقيف 6 لبنانيين و6 سوريين لتورط بعضهم في إطلاق النار على العسكريين بتاريخ 3 / 6 / 2022 ولكون بعضهم الآخر مطلوباً بموجب مذكرات توقيف بسبب الإتجار بالمخدرات.

وافاد البيان بأنه أثناء عمليات الدهم، تعرّضت آلية عسكرية لإطلاق نار وأصيب عسكريّان بجروح، فَرَدَّ العناصر على مصادر النيران بالمثل.

وقد ضُبط 17 سلاحاً حربياً، وقاذف آر بي جي، و15 بندقية صيد، وكمية من الذخائر والمخدرات، ومبلغ من المال، وثلاث سيارات رباعية الدفع. كما ضُبط معملان لتصنيع المخدرات وتمت مصادرة محتوياتهما.