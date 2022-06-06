اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | الدفاع المدني: 142 مهمة منفذة خلال 72 ساعة الماضية

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

الدفاع المدني

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: “تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ72 الساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد 98):
o أحراج (عدد 1):
(م.جبل لبنان) (عدد 1): فرات/جبيل
o أعشاب (عدد 76):
(م.بيروت) (عدد1): الروشة.
(م.جبل لبنان) (عدد27): الرويسات (2) – ميفوق – راس المتن – الفنار – الشويفات – بعبدات – شواليق
دير القمر – الكوكودي – ساحل علما – بطشاي – الدبية – النعص – حراجل
– المكلس – ضهور العبادية – عانوت – ملتقى النهرين.
وأشجار: البرجين – مجد المعوش – جبيل – عاليه(2) – المحتقرة – عين وزين – الدامور.
(م.الشمال) (عدد16) : البحصاص – جبل البداوي – سقي التبانة والبداوي – بدبا – شكا – كفرعبيدا – طرابلس(2) – بسلوقيت/زغرتا – علما.
واشجار: دده – بتوراتيج – بيت أغا/الضنية – مجدليا.
وإطارات : طرابلس – الغرباء/طرابلس.
(م.عكار)(عدد8) : عكار العتيقة – العيون – كرم عصفور – فنيدق – القرقف.
وأشجار : تكريت – جرمنايا – خريبة الجندي.
(م.لبنان الجنوبي)(عدد8) : المساكن – جويا – الصرفند(2) – بنويتي – عبرا – رومين.
وأشجار في الجبين/صور.
(م.النبطية) (عدد9) : تبنين – العديسة(2) – راشيا الفخار – برج الملوك – المصيلح.
وأشجار : ميس الجبل – النبطية الفوقا – جرجوع.
(م.البقاع ) (عدد6) : بر الياس – عين الذوق/زحلة – الفرزل(2) – كسارة – تعلبايا.
(م.بعلبك الهرمل) (عدد1): تمنين الفوقا.

o منازل (عدد7) : بحمدون – كورنيش المزرعة – الدكوانة – فرون – الضنية – طريق الجديدة – بيت مري.
o سيارات (عدد3) : الفيدار – الأولي – كفرشيما.
o مؤسسات(عدد5) : داخل ورشة لتصليح السيارات في المدينة الصناعية في مزرعة يشوع – داخل معمل في كلباتا
– داخل مطعم في الصفير – داخل معمل في بيادر العدس – داخل مستودع في البركات.
o كهرباء (عدد2) : مولّدات كهرباء وخزانات مازوت في حاصبيا – أسلاك كهربائية في عين الريحانة.
o نفايات (عدد1) : برج حمود.
o مختلف (عدد3) : إطارات في الفنار – غرفة عمال داخل شركة تجارية في حي السلم – داخل مخيم للنازحين
السوريين في الدلهمية.

– نقل وإسعاف (عدد38):
o حوادث (عدد26): عائشة بكار – جونية – راس بيروت – طريق الجديدة(2) – المنارة – برج حمود – عمشيت – حبوب – الملا – وادي شحرور – الغبيري – ريفون – الصفرا – النمورة – حارة حريك – سد البوشرية
– غدراس – العقيبة – الذوق – غبالة – الشياح – كفرحاتا – البوار – معركة – صور.
o حوادث سير (عدد11) : أوتوستراد جونية ونقل جريحة الى المستشفى – الفيدار ونقل جريح الى المستشفى – المساكن
ونقل جريح الى المستشفى – طريق عام وادي هاب وإنقاذ جريحتين من داخل السيارة – المساكن
ونقل جريح الى المستشفى – الطيونة وإسعاف مصاب في مكان الحادث – طريق الجديدة ونقل
جريحة الى المستشفى – بربور ونقل جريح الى المستشفى – الرملة البيضا ونقل جريح الى
المستشفى – فردان ونقل جريحة الى المستشفى – فيطرون ونقل جريح الى المستشفى.
o نقل جثث (عدد 1): من الشويفات الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ(عدد5): معالجة تسرّب مواد سريعة الإشتعال على طريق عام الكولا – إنقاذ شاب سقط على الصخور مقابل
شاطىء عمشيت ونقله الى المستشفى – فتح باب منزل : القلعة/بعبدا ، الأشرفية ، بلونة وإنقاذ من في داخلهم.

– حماية مدنية(عدد1) : ضهور الشوير.

مجموع المهمات المنفذة خلال 72 ساعة الماضية 142 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا