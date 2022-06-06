لبنان | الدفاع المدني: 142 مهمة منفذة خلال 72 ساعة الماضية

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الدفاع المدني
صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: “تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ72 الساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد 98):
o أحراج (عدد 1):
(م.جبل لبنان) (عدد 1): فرات/جبيل
o أعشاب (عدد 76):
(م.بيروت) (عدد1): الروشة.
(م.جبل لبنان) (عدد27): الرويسات (2) – ميفوق – راس المتن – الفنار – الشويفات – بعبدات – شواليق
دير القمر – الكوكودي – ساحل علما – بطشاي – الدبية – النعص – حراجل
– المكلس – ضهور العبادية – عانوت – ملتقى النهرين.
وأشجار: البرجين – مجد المعوش – جبيل – عاليه(2) – المحتقرة – عين وزين – الدامور.
(م.الشمال) (عدد16) : البحصاص – جبل البداوي – سقي التبانة والبداوي – بدبا – شكا – كفرعبيدا – طرابلس(2) – بسلوقيت/زغرتا – علما.
واشجار: دده – بتوراتيج – بيت أغا/الضنية – مجدليا.
وإطارات : طرابلس – الغرباء/طرابلس.
(م.عكار)(عدد8) : عكار العتيقة – العيون – كرم عصفور – فنيدق – القرقف.
وأشجار : تكريت – جرمنايا – خريبة الجندي.
(م.لبنان الجنوبي)(عدد8) : المساكن – جويا – الصرفند(2) – بنويتي – عبرا – رومين.
وأشجار في الجبين/صور.
(م.النبطية) (عدد9) : تبنين – العديسة(2) – راشيا الفخار – برج الملوك – المصيلح.
وأشجار : ميس الجبل – النبطية الفوقا – جرجوع.
(م.البقاع ) (عدد6) : بر الياس – عين الذوق/زحلة – الفرزل(2) – كسارة – تعلبايا.
(م.بعلبك الهرمل) (عدد1): تمنين الفوقا.
o منازل (عدد7) : بحمدون – كورنيش المزرعة – الدكوانة – فرون – الضنية – طريق الجديدة – بيت مري.
o سيارات (عدد3) : الفيدار – الأولي – كفرشيما.
o مؤسسات(عدد5) : داخل ورشة لتصليح السيارات في المدينة الصناعية في مزرعة يشوع – داخل معمل في كلباتا
– داخل مطعم في الصفير – داخل معمل في بيادر العدس – داخل مستودع في البركات.
o كهرباء (عدد2) : مولّدات كهرباء وخزانات مازوت في حاصبيا – أسلاك كهربائية في عين الريحانة.
o نفايات (عدد1) : برج حمود.
o مختلف (عدد3) : إطارات في الفنار – غرفة عمال داخل شركة تجارية في حي السلم – داخل مخيم للنازحين
السوريين في الدلهمية.
– نقل وإسعاف (عدد38):
o حوادث (عدد26): عائشة بكار – جونية – راس بيروت – طريق الجديدة(2) – المنارة – برج حمود – عمشيت – حبوب – الملا – وادي شحرور – الغبيري – ريفون – الصفرا – النمورة – حارة حريك – سد البوشرية
– غدراس – العقيبة – الذوق – غبالة – الشياح – كفرحاتا – البوار – معركة – صور.
o حوادث سير (عدد11) : أوتوستراد جونية ونقل جريحة الى المستشفى – الفيدار ونقل جريح الى المستشفى – المساكن
ونقل جريح الى المستشفى – طريق عام وادي هاب وإنقاذ جريحتين من داخل السيارة – المساكن
ونقل جريح الى المستشفى – الطيونة وإسعاف مصاب في مكان الحادث – طريق الجديدة ونقل
جريحة الى المستشفى – بربور ونقل جريح الى المستشفى – الرملة البيضا ونقل جريح الى
المستشفى – فردان ونقل جريحة الى المستشفى – فيطرون ونقل جريح الى المستشفى.
o نقل جثث (عدد 1): من الشويفات الى المستشفى.
– إغاثة وإنقاذ(عدد5): معالجة تسرّب مواد سريعة الإشتعال على طريق عام الكولا – إنقاذ شاب سقط على الصخور مقابل
شاطىء عمشيت ونقله الى المستشفى – فتح باب منزل : القلعة/بعبدا ، الأشرفية ، بلونة وإنقاذ من في داخلهم.
– حماية مدنية(عدد1) : ضهور الشوير.
مجموع المهمات المنفذة خلال 72 ساعة الماضية 142 مهمة.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.