لبنان | الدفاع المدني: 142 مهمة منفذة خلال 72 ساعة الماضية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: “تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ72 الساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد 98):

o أحراج (عدد 1):

(م.جبل لبنان) (عدد 1): فرات/جبيل

o أعشاب (عدد 76):

(م.بيروت) (عدد1): الروشة.

(م.جبل لبنان) (عدد27): الرويسات (2) – ميفوق – راس المتن – الفنار – الشويفات – بعبدات – شواليق

دير القمر – الكوكودي – ساحل علما – بطشاي – الدبية – النعص – حراجل

– المكلس – ضهور العبادية – عانوت – ملتقى النهرين.

وأشجار: البرجين – مجد المعوش – جبيل – عاليه(2) – المحتقرة – عين وزين – الدامور.

(م.الشمال) (عدد16) : البحصاص – جبل البداوي – سقي التبانة والبداوي – بدبا – شكا – كفرعبيدا – طرابلس(2) – بسلوقيت/زغرتا – علما.

واشجار: دده – بتوراتيج – بيت أغا/الضنية – مجدليا.

وإطارات : طرابلس – الغرباء/طرابلس.

(م.عكار)(عدد8) : عكار العتيقة – العيون – كرم عصفور – فنيدق – القرقف.

وأشجار : تكريت – جرمنايا – خريبة الجندي.

(م.لبنان الجنوبي)(عدد8) : المساكن – جويا – الصرفند(2) – بنويتي – عبرا – رومين.

وأشجار في الجبين/صور.

(م.النبطية) (عدد9) : تبنين – العديسة(2) – راشيا الفخار – برج الملوك – المصيلح.

وأشجار : ميس الجبل – النبطية الفوقا – جرجوع.

(م.البقاع ) (عدد6) : بر الياس – عين الذوق/زحلة – الفرزل(2) – كسارة – تعلبايا.

(م.بعلبك الهرمل) (عدد1): تمنين الفوقا.

o منازل (عدد7) : بحمدون – كورنيش المزرعة – الدكوانة – فرون – الضنية – طريق الجديدة – بيت مري.

o سيارات (عدد3) : الفيدار – الأولي – كفرشيما.

o مؤسسات(عدد5) : داخل ورشة لتصليح السيارات في المدينة الصناعية في مزرعة يشوع – داخل معمل في كلباتا

– داخل مطعم في الصفير – داخل معمل في بيادر العدس – داخل مستودع في البركات.

o كهرباء (عدد2) : مولّدات كهرباء وخزانات مازوت في حاصبيا – أسلاك كهربائية في عين الريحانة.

o نفايات (عدد1) : برج حمود.

o مختلف (عدد3) : إطارات في الفنار – غرفة عمال داخل شركة تجارية في حي السلم – داخل مخيم للنازحين

السوريين في الدلهمية.

– نقل وإسعاف (عدد38):

o حوادث (عدد26): عائشة بكار – جونية – راس بيروت – طريق الجديدة(2) – المنارة – برج حمود – عمشيت – حبوب – الملا – وادي شحرور – الغبيري – ريفون – الصفرا – النمورة – حارة حريك – سد البوشرية

– غدراس – العقيبة – الذوق – غبالة – الشياح – كفرحاتا – البوار – معركة – صور.

o حوادث سير (عدد11) : أوتوستراد جونية ونقل جريحة الى المستشفى – الفيدار ونقل جريح الى المستشفى – المساكن

ونقل جريح الى المستشفى – طريق عام وادي هاب وإنقاذ جريحتين من داخل السيارة – المساكن

ونقل جريح الى المستشفى – الطيونة وإسعاف مصاب في مكان الحادث – طريق الجديدة ونقل

جريحة الى المستشفى – بربور ونقل جريح الى المستشفى – الرملة البيضا ونقل جريح الى

المستشفى – فردان ونقل جريحة الى المستشفى – فيطرون ونقل جريح الى المستشفى.

o نقل جثث (عدد 1): من الشويفات الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ(عدد5): معالجة تسرّب مواد سريعة الإشتعال على طريق عام الكولا – إنقاذ شاب سقط على الصخور مقابل

شاطىء عمشيت ونقله الى المستشفى – فتح باب منزل : القلعة/بعبدا ، الأشرفية ، بلونة وإنقاذ من في داخلهم.

– حماية مدنية(عدد1) : ضهور الشوير.

مجموع المهمات المنفذة خلال 72 ساعة الماضية 142 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.