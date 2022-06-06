لبنان | تغريدة لفراس حمدان عن نائب يمارس “السلبطة”!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:17 صباحاً - منذ ساعتين

غرّد النائب فراس حمدان على حسابه عبر تويتر كاتبًا، “الشاب البطل وسام صقر يرقد في المستشفى منذ أيام على إثر تصاوبه خلال عملية الجيش اللبناني في الشراونة – البقاع. حمل وسام، ابن بلدتي الكفير، رسالة المواطنة الصالحة ليدافع عن الوطن وعن مجتمعه”.

وتوجه حمدان بالتحية للجيش اللبناني والمؤسسات الامنية “على قيامها بواجبها بحفظ الامن وبسط سيادة الدولة”، متوجهًا بـ”العزاء لعائلة الشهيد زين العابدين شمص والشفاء العاجل لوسام ورفاقه الشجعان”.

وأضاف، “تالياً، ليس من صلاحيات نائب منتخب أن يقوم بإعاقة عمل الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية وخاصّة عملية أمنية تهدف لتوقيف تجار ومروجي المخدرات”.

واعتبر أن “ما قام به النائب يندرج ضمن سياسة “السلبطة” التي تنتهجها المنظومة الحاكمة والتي دمرت الدولة وأنهكت المجتمع”.