لبنان | “الاشتراكي” يدعو للالتفاف حول الجيش!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:17 صباحاً - منذ ساعتين

أكد الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان “التضامن الكامل مع الجيش اللبناني في عمله الحثيث للقيام بواجباته في تثبيت الأمن على مساحة الوطن على رغم كل المصاعب والتحديات وبما لديه من إمكانيات”.

وتوجه الحزب “بالتعزية من قيادة الجيش وعناصره وعائلة الشهيد زين العابدين شمص الذي قضى في البقاع”. متمنيًا “الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وشدّد على “ضرورة الالتفاف الوطني الرسمي والشعبي حول مؤسسة الجيش لتوفير مقومات نجاحه في المهمات الجسام لحماية السلم الأهلي وحماية حدود لبنان وثرواته التي تهددها الاطماع والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة”.