لبنان | خبر “مفبرك” عن أمر لقائد الجيش!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

تتداول مجموعات عبر تطبيق “واتساب”، خبرا مفبركا منسوبا الى “الوكالة الوطنية للاعلام”، يزعم ان “قائد الجيش أعطى الأوامر لقائد سلاح الجو العميد الركن غسان شاهين بقصف المباني التي يتم إطلاق النار منها على الجيش في حي الشراونة في بعلبك”.

“الوكالة الوطنية للاعلام” نفت هذا الخبر، مؤكدة “أنها لم تنشر هذا الخبر ولَم تقاربه أصلا، وكل ما ينسب اليها في هذا الإطار مفبرك وعار من الصحة”.