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لبنان | 76 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:17 صباحاً - منذ 4 ساعات

تسجيل إصابات جديدة بفيروس

أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الأحد, عن “تسجيل 76 إصابة جديدة بكورونا (76 محلية و0 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1099821”.

مع 23 حالة لكل مئة الف نسمة لنسبة الحدوث المحلية (للايام 14 الأخيرة). ويصنف التفشي المجتمعى على مستوى 2.

ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل “حالتي وفاة جديدة”ـ ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 10437.

من جهة الاستشفاء، بلغت نسبة استعمال اسرة العناية الفائقة%2 (5 أسرة من اصل 236).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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