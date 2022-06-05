لبنان | وزير الدفاع: تحرّك اسرائيل يشكّل استفزازًا للبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 07:13 مساءً - منذ 48 دقيقة

رأى وزير الدفاع الوطني “موريس سليم” ان التحركات التي تقوم بها اسرائيل في المنطقة المتنازع عليها في الجنوب اللبناني تشكل تحديًا واستفزازًا للبنان، وخرقًا فاضحًا للاستقرار الذي تنعم به المنطقة الجنوبية من لبنان.

وقال: “مرة جديدة تتنكر اسرائيل لكل القوانين والأعراف الدولية وتحاول خلق امر واقع على الحدود اللبنانية، لا سيما وأنها تطيح بذلك بالجهود التي تبذل لاستئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي تلعب فيها الولايات المتحدة دور الوسيط والتي تجرى تحت رعاية الأمم المتحدة”.

كذلك، دعا سليم المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى التحرك سريعًا لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المتجددة، وتطبيق القرارات الدولية لاستباق حصول اي تدهور أمني في جنوب لبنان ستكون له انعكاسات على الاستقرار في المنطقة.

ودخلت سفينة واحدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه تابعة لـ ENERGEAN POWER حقل كاريش وقطعت الخط 29 وأصبحت على بعد ٥ كلم من الخط 23.