لبنان | النائب منيمنة يحمّل عون مسؤولية التنازل عن حقوق لبنان البحرية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ دقيقتين

حمّل النائب “ابراهيم منيمنة” رئيس الجمهورية “ميشال عون” مسؤولية التنازل عن حقوق لبنان البحرية.

وفي تغريدة على تويتر، قال منيمنة: “ان الرسالة التي أودعها لبنان الأمم المتحدة والتي يتمسك فيها بحقوقه وثروته، والتي تستعملها رئاسة الجمهورية للقول إن الرئاسة غير مقصرة، هو تبرير للتغطية على عدم توقيع المرسوم 6433 بما يتلاءم مع الخط 29 وإبلاغ الامم المتحدة رسميا”.

وأضاف: “للحديث تتمة غدا الاثنين الساعة 1:45 في المؤتمر الصحافي الذي يعقده نواب قوى التغيير في البرلمان”.

وكانت سفينة وحدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه تابعة لـ ENERGEAN POWER دخلت حقل كاريش وقطعت الخط 29 وأصبحت على بعد ٥ كلم من الخط 23.

وغرّدت خبيرة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان على حسابها عبر تويتر، فقالت: “دقت ساعة الحقيقة وبعد ٤١٧ يوم من عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تعديل المرسوم ٦٤٣٣، وبعد ٣٤ يوم على انطلاق المنصة العائمة ها نحن امام الواقع المرير: وصلت اينرجيان باور الى كاريش بعد شبك المنصة بالبنى التحتية ستحتاج الى شهرين/ثلاثة اشهر لبدء الانتاج ونكون خسرنا اكبر ورقة للتفاوض”.