لبنان | توضيح من محافظ بيروت بشأن التجمعات لمتابعة مباراة “بيروت – الرياضي”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

أعلن محافظ مدينة بيروت “مروان عبود” عدم موافقته على إقامة تجمعات مقابل النادي الرياضي في منطقة المنارة، مشيرًا الى أن هذا القرار هو بهدف الحفاظ على سلامة اللاعبين وسلامة الجميع.

وجاء ذلك في بيان لدائرة العلاقات العامة في بيروت تضمّن توضيح المحافظ:

“استنادا الى تقارير أمنية وصلتني عن احتمال حصول اشكالات قد تنتج منها أمور لا تحمد عقباها خلال مباراة فريقي الرياضي وبيروت، ارتأيت بعدم إعطاء موافقة على اقامة تجمعات مقابل النادي الرياضي في منطقة المنارة، حفاظا على سلامة المواطنين وسلامة اللاعبين وسلامة الجميع.

ولكن في الوقت نفسه، لا أمانع من وجود مشجعين يواكبون فريقهم بروح رياضية، وفي حال كان هناك ضمانات تؤكد عدم حصول أي اشكالات لن أمانع في الموافقة ولن أتردد في اعطائها، لأن الهدف ليس منع التجمعات الرياضية بل الحفاظ على سلامة المواطنين”.

وتمنى عبود أن “يستمتع جميع محبي رياضة كرة السلة بمباراة اليوم، التي تجمع ناديين من أهم الأندية المحلية والعربية والعالمية”.