لبنان | عون يبحث مع ميقاتي دخول “انرجان باور” المنطقة المتنازع عليها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تنشغل الأوساط السياسية بمسألة دخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية.

في السياق، أجرى رئيس الجمهورية العماد “ميشال عون” اتصالات مع رئيس الحكومة “نجيب ميقاتي” وعدد من المعنيين للبحث في هذه التطورات.

وطلب من قيادة الجيش تزويده المعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه، لافتا الى ان المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لا تزال مستمرة، وبالتالي فإن أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملا عدائيا.

وتجدر الإشارة الى أن لبنان أودع الأمم المتحدة قبل أسابيع، رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل “كاريش” يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كل أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ 2 شباط 2022 وتم نشرها بحسب الأصول.

وطلب لبنان، في الرسالة من مجلس الأمن، عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها، تجنبًا لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

كما أكدت الرسالة أن لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للتوصل الى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة.