لبنان | الراعي: من يصدّق أن لبنان منارة الشرق يبلغ هذا القعر؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنه بتطويب الأبوين ليونار ملكي وتوما صالح يخاطب الله اللبنانيين في الظرف الصعب الذي نعيشه ويدعونا لنفتح للروح القدس عقولنا وقلوبنا ليملأها من المحبة وآن الأوان لنصغي لكلمة الله ولنضع جانباً أصوات مصالحنا الشخصية والفئوية والحزبية لنتمكن من سماع ما يقوله لنا الروح.

وقال الراعي خلال ترؤسه قداس الشكر لتطويب الأبوين الكبوشيين ليونار عويس ملكي وتوما صالح في كنيسة مار انطونيوس البدواني في بلدتهما في بعبدات المتنية إن “السلطة لا تبالي بالشعب وما كنّا نتصور أن اللامبالاة واللامسؤولية تصل إلى هذا الحد وإنّها سياسة التعطيل وذهنية الهدم وشعبنا يعيش الكارثة”.

وأضاف: “فقدان الأدوية يعرض المرضى للموت وأعداد اللاجئين فاقت نصف عدد الشعب اللبناني”، سائلاً: “من يصدّق أن لبنان منارة الشرق يبلغ هذا القعر؟”.

وتابع: “آخر ما وصل إليه الوضع هو انحراف بعض القضاة وتحوّله إلى أدوات بوليسية ويشكو القضاء من تعطيل قرارات وملفات كبرى تظلّ مجمّدة وفي مقدّمتها تعطيل التحقيق العدلي في ملف المرفأ”.

وعزّى بالشهيد في الجيش الذي سقط في بعلبك، وقال: “دور الجيش أساسي كل يوم”.

وأضاف: “يوجد في لبنان فرقاء رسميون سياسيون ينكرون ثوابت لبنان الأساسية ليُقطع عن تاريخه وهو أمر يعطل الحوار سلفاً مع أننا ندعو إليه ونعتبره اللغة الوحيدة التي يجب أن تكون بين اللبنانيين فلا يجوز أن تكون الدولة أضعف حلقة في الوطن”.

وشدد على أنه من غير المقبول للقوى السياسية القديمة والجديدة أن تتغنى في التغيير وتمارس سياسة تؤدي إلى تغيير الوطن.