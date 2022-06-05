لبنان | دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 10:13 صباحاً - منذ 3 دقائق

أشارت صحيفة “النهار” الى ان سفينة واحدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه تابعة لـ ENERGEAN POWER دخلت حقل كاريش وقطعت الخط 29 وأصبحت على بعد ٥ كلم من الخط 23.

وغرّدت خبيرة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان على حسابها عبر تويتر، فقالت: “دقت ساعة الحقيقة وبعد ٤١٧ يوم من عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تعديل المرسوم ٦٤٣٣، وبعد ٣٤ يوم على انطلاق المنصة العائمة ها نحن امام الواقع المرير: وصلت اينرجيان باور الى كاريش بعد شبك المنصة بالبنى التحتية ستحتاج الى شهرين/ثلاثة اشهر لبدء الانتاج ونكون خسرنا اكبر ورقة للتفاوض”.

وكانت أعلنت شركة “إنيرجيان” اليونانية التي استحصلت من إسرائيل على حق التنقيب عن الغاز في حقل “كاريش” المتداخل مع المياه الاقتصادية للبنان، وصول سفينة حفر إلى الحقل تمهيداً للبدء في حفر أولى الآبار فيه.

الإعلان الإسرائيلي، عبر الشركة، يأتي في سياق المعركة مع العدو على الموارد والثروة الغازية في منطقة غنية جداً بالوقود الأحفوري، وفقاً لمعظم التقديرات، تدّعي إسرائيل أن لها حقاً فيها، وتسعى إلى مشاركتها مع لبنان.