لبنان | حمية: طلبت من ميقاتي التراجع عن هذا القرار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 10:13 صباحاً - منذ 51 دقيقة

أوضح وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في بيان أنه “بعد أن درجت العادة في مجلس الوزراء أن تصدر مراسيم بحق الوزراء تقضي بتثبيتهم في أعمالهم التي كانوا يمارسونها، قررت الحكومة منحي مرسوم التعيين في الجامعة اللبنانية”.

وقال: “لكن، بعد الضجة التي أثيرت، وإحساسًا مني بالمسؤولية، وقطعًا لأية إفتراءات أو إفتراضات خاطئة أطلقها ويطلقها البعض، فإنني اليوم قد توجهت إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لأطلب منه، رغبة مني، التراجع عن القرار أعلاه”.

وكانت اعتبرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان، أنه “عن سابق تصور وتصميم، وبإجماع اعضائها وتضامنهم، قررت الحكومة اللبنانية إهمال ملفات الجامعة، وكانت النتيجة المماطلة والتسويف وتأجيل البت بالملفات الأكثر إلحاحًا، ومنها ما لا يكلف الدولة اية أعباء مادية. ومن دون سبب جدي، تم استبعاد ملف الدخول الى الملاك، وعدم إقرار التفرغ، فيما بقيت العمادات دون عمداء أصيلين ولم تقر عقود الزملاء المدربين”.

ولفتت الهيئة الى أنه “عقب الاجتماعات الكثيرة التي عقدتها الهيئة التنفيذية مع المسؤولين السياسيين، من رئيس الحكومة، ووزراء وكتل نيابية، لم تحصل الهيئة إلا الوعود والكلام المعسول وقصائد الشعر من المسؤولين، وكلها أمور لا تسمن ولا تغني من جوع، وهو جوع وصل إليه أساتذة الجامعة بسبب سياسات الدولة الفاشلة وإصرارها على تمزيق ما تبقى من أمل لدى أجيال لبنان الشابة”.